Anmeldung

Sie möchten sich für einen Studiengang an der Fontys Venlo University of Applied Sciences anmelden? Dann folgen Sie einfach den nachfolgenden 5 Schritten!

Bewerbungsfristen

Studienstart Februar Studienstart September EU/EEA Nationalitäten 29. Januar 15. August Nicht EU/EEA Nationalitäten 15. November 15. Juni

In 5 Schritten zu Ihrer Anmeldung

In den Niederlanden erfolgt die Anmeldung für ein Studium zentral über Studielink.

Schritt 1

Gehen Sie auf Studielink und wählen Deutsch als Sprache aus.

Schritt 2

Erstellen Sie Ihr persönliches Studielink-Konto. Gehen Sie hierfür auf „Benutzernamen und Kennwort anfordern“.

Schritt 1 und Schritt 2 werden im nachfolgenden Video noch einmal ausführlich erklärt.

Schritt 3

Geben Sie Ihren angestrebten Schulabschluss (Allgemeine Hochschulreife/ Fachhochschulreife) an. Gehen Sie hierfür auf „Vorbildung hinzufügen“.

Schritt 4

Wählen Sie nun Ihren Wunschstudiengang an der Fontys Venlo aus. Gehen Sie hierfür auf „Antrag auf Immatrikulation“.

Wählen Sie bei Hochschuleinrichtung „Fachhochschule“ und „Fontys Hogescholen“ aus. Wählen Sie anschließend Ihren Wunschstudiengang und „Venlo“ als Studienort aus. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller Studiengänge an der Fontys Venlo und deren Bezeichnungen auf Studielink.

Schritt 3 und Schritt 4 werden im nachfolgenden Video noch einmal ausführlich erklärt.

Bezeichnungen Studielink

Schritt 5

Damit Sie vollständig immatrikuliert sind, müssen Sie noch eine Kopie Ihres Personalausweises und eine beglaubigte Kopie Ihres (Fach-)Abiturzeugnisses einreichen sowie die Zahlungsmodalitäten angeben und bestätigen.

Kopie Ihres Personalausweises einreichen

Sie können die Kopie Ihres Personalausweises per E-Mail, Post oder persönlich bei unserem Student Service Centre einreichen. Wichtig: Ihr Personalausweis muss mindestens bis zum 01.09.2018 gültig sein.

Beglaubigte Kopie Ihres (Fach-)Abiturzeugnisses einreichen

Die beglaubigte Kopie Ihres (Fach-) Abiturzeugnisses können Sie per Post an unser Student Service Centre schicken. Alternativ können Sie persönlich mit Ihrem Original Abschlusszeugnis beim Student Service Centre vorbei kommen und wir fertigen eine Kopie Ihres Zeugnisses an. kann mit der Post geschickt werden. Alternativ kann im Student Service Centre eine Kopie des Originalzeugnisses angefertigt werden.

E-Mail Adresse: ssc-venlo@fontys.nl

Postadresse:

Fontys Venlo University of Applied Sciences

Attn. Student Service Centre

Postbus 141

5900 AC Venlo

Niederlande

Besucheradresse:

Fontys Venlo University of Applied Sciences

Student Service Centre, Gebäude W1, vom Haupteingang aus links halten

Tegelseweg 255

5912 BG Venlo

Niederlande

Zahlungsmodalitäten angeben

Sie können die staatlichen Studiengebühren entweder als Gesamtbetrag zum Beginn des Studienjahres oder in 9 Raten zahlen. Bei der Ratenzahlung fallen circa 25 Euro Bearbeitungsgebühr an, die gemeinsam mit der ersten Rate von Ihrem Konto abgebucht werden. Gehen Sie einfach in Studielink auf „Meine To-do-Liste“ und wählen „Zahlungsauftrag“ aus. Hier können Sie anschließend Ihre Bankverbindung angeben. Wichtig: Für eine reibungslose Zahlung der Studiengebühren müssen Sie Inhaber des angegebenen Kontos sein.

Einzugsermächtigung bestätigen

Gehen Sie in Studielink auf „Meine To-do-Liste“ und wählen „Digitale Vollmacht bestätigen“ aus. Lesen Sie die Nachricht sorgfältig und bestätigen anschließend die Einzugsermächtigung. Wichtig: Es kann bis zu 24 Stunden nach Angabe der Zahlungsmodalitäten dauern, bis Sie die Einzugsermächtigung bestätigen können. Außerdem müssen Sie für diesen Schritt bereits eine Kopie Ihres Personalausweises eingereicht haben.

Hinweis zur Anmeldung für Bewerber aus nicht EU/EEA Ländern

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Original Abschlusszeugnis als Nachweis benötigen. Zudem ist ein Nachweis über die, für den Studiengang relevanten Sprachkenntnisse, in Form eines Sprachzertifikates erforderlich. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Bei Fragen rund um Ihre Anmeldung können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren.

Kontakt Student Service Centre:

E-Mail: ssc-venlo@fontys.nl

Telefon: 0031 8850 76022